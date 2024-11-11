Life.ru узнал точную причину смерти пресс-секретаря Shaman

У руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) и пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского случился инфаркт миокарда. По данным SHOT, именно это стало причиной его смерти.

В субботу около девяти вечера 40-летнему пиарщику стало плохо дома. Он начал задыхаться в своей квартире на Проспекте Мира. Супруга Антона сама пыталась спасти мужа и делала ему массаж сердца. По нашей информации, первым скорую вызвал сосед из дома напротив — он увидел происходящее через окно. Но приехавшие медики не смогли откачать Коробкова-Землянского и в 21:50 констатировали его смерть.