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11 ноября, 06:25

Life.ru узнал точную причину смерти пресс-секретаря Shaman

Причиной смерти пресс-секретаря Shaman стал инфаркт миокарда

Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov

Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov

У руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) и пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского случился инфаркт миокарда. По данным SHOT, именно это стало причиной его смерти.

В субботу около девяти вечера 40-летнему пиарщику стало плохо дома. Он начал задыхаться в своей квартире на Проспекте Мира. Супруга Антона сама пыталась спасти мужа и делала ему массаж сердца. По нашей информации, первым скорую вызвал сосед из дома напротив — он увидел происходящее через окно. Но приехавшие медики не смогли откачать Коробкова-Землянского и в 21:50 констатировали его смерть.

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О смерти Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября. Он родился в Красноярском крае и в 2007 году перебрался в Москву, где начал карьеру в медиа. В 2019 году он возглавил пресс-службу ЕМГ, а с января 2024 года стал директором по коммуникациям в «Европейской медиагруппе». Несколько лет был пресс-секретарём Филиппа Киркорова. Похороны пройдут 13 ноября.

Николай Рюмин
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