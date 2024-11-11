Стала известна дата похорон пресс-секретаря певца Shaman

Руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) и пресс-секретарь артиста Shaman Антон Коробков-Землянский, скончавшийся на 41-м году жизни, будет похоронен 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения покойного.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно ранее, 10 ноября. Он родился в Красноярском крае и в 2007 году переехал в Москву, где начал карьеру в медиа. В 2019 году он возглавил пресс-службу ЕМГ, а с января 2024 года стал директором по коммуникациям в «Европейской медиагруппе». С 2015 по 2017 годы был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года руководил пресс-службой Ярослава Дронова, известного как Shaman.