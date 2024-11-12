Раскрыта ещё одна возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

Руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» и пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский могу умереть от сердечной патологии, которая привела к острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил источник в окружении медиаменеджера.