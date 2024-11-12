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12 ноября, 11:45

Раскрыта ещё одна возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

ТАСС: Сердечная патология могла стать причиной смерти Коробкова-Землянского

Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov

Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov

Руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» и пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский могу умереть от сердечной патологии, которая привела к острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил источник в окружении медиаменеджера.

«Скорее всего, причина смерти — острая сердечная недостаточность», — цитирует ТАСС слова собеседника.

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Напомним, Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. По данным СМИ, в последнее время пресс-секретарь часто испытывал стресс на работе, что, возможно, сказывалось на его состоянии здоровья. Среди версий его гибели фигурируют отравление неустановленным веществом и инфаркт на фоне стресса. Пресс-секретаря певца SHAMAN похоронят в среду, 13 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве.

Александра Вишнякова
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