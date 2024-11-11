Названа новая неожиданная версия гибели пресс-секретаря Shaman
РИА «Новости»: Причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление
Певец Ярослав Дронов (Shaman). Фото © Юлия Морозова / ТАСС
По информации, полученной нашими коллегами из РИА «Новостей» от осведомлённого источника, причиной смерти пресс-секретаря певца Шамана(Shaman) и журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. По факту его смерти проводится проверка.
«Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление неустановленным веществом», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Его тело было найдено супругой, при этом телесных повреждений обнаружено не были. СМИ писали, что в последнее время Коробков-Землянский часто переживал на работе, у него случались нервные срывы.