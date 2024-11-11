Названа новая неожиданная версия гибели пресс-секретаря Shaman

По информации, полученной нашими коллегами из РИА «Новостей» от осведомлённого источника, причиной смерти пресс-секретаря певца Шамана(Shaman) и журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. По факту его смерти проводится проверка.