Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:36

Названа новая неожиданная версия гибели пресс-секретаря Shaman

РИА «Новости»: Причиной смерти Коробкова-Землянского могло стать отравление

Певец Ярослав Дронов (Shaman). Фото © Юлия Морозова / ТАСС

Певец Ярослав Дронов (Shaman). Фото © Юлия Морозова / ТАСС

По информации, полученной нашими коллегами из РИА «Новостей» от осведомлённого источника, причиной смерти пресс-секретаря певца Шамана(Shaman) и журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. По факту его смерти проводится проверка.

«Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление неустановленным веществом», — сообщил собеседник агентства.

«Царствие Небесное!»: Shaman отреагировал на внезапную смерть своего пресс-секретаря
«Царствие Небесное!»: Shaman отреагировал на внезапную смерть своего пресс-секретаря

Ранее стало известно, что Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Его тело было найдено супругой, при этом телесных повреждений обнаружено не были. СМИ писали, что в последнее время Коробков-Землянский часто переживал на работе, у него случались нервные срывы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar