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11 ноября, 18:49

Пресс-секретаря SHAMAN Коробкова-Землянского похоронят на Троекуровском кладбище

Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский будет похоронен в среду, 13 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на холдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ).

Церемония прощания состоится в Большом траурном зале кладбища в 14:00.

Напомним, Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. Его тело обнаружила супруга. Признаков насильственных повреждений найдено не было. По данным СМИ, в последнее время пресс-секретарь часто испытывал стресс на работе, что, возможно, сказывалось на его состоянии здоровья. Среди версий его гибели фигурирует отравление неустановленным веществом.

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