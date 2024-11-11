Пресс-секретаря SHAMAN Коробкова-Землянского похоронят на Троекуровском кладбище
Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский
Пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский будет похоронен в среду, 13 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на холдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ).
Церемония прощания состоится в Большом траурном зале кладбища в 14:00.
Напомним, Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. Его тело обнаружила супруга. Признаков насильственных повреждений найдено не было. По данным СМИ, в последнее время пресс-секретарь часто испытывал стресс на работе, что, возможно, сказывалось на его состоянии здоровья. Среди версий его гибели фигурирует отравление неустановленным веществом.