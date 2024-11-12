Бойцов СВО с тяжёлыми ожогами ставят на ноги при помощи невесомости
Генерал-майор Есипов: Для лечения бойцов СВО используются кровати с невесомостью
Стало известно об инновационном методе лечения бойцов СВО с обширными тяжёлыми ожогами. Существенно облегчают состояние пациентов и ускоряют выздоровление специальные кровати с невесомостью. Такие применяют в ожоговом центре НМИЦ хирургии имени А. А. Вишневского Минобороны, рассказал глава центра, генерал-майор, заслуженный врач России Александр Есипов.
«Это очень хорошие кровати российского производства (Санкт-Петербург). До этого у нас стояли бельгийские «Клинитроны», но они были жутко дорогими, в том числе при их эксплуатации и обслуживании», — поделился медик с «Газетой.Ru».
Помимо всего прочего, кровати «Сатурн-90М» расширяют возможности оказания помощи тяжёлым больным. С их помощью можно выставить нужную температуру, осуществить аэрацию обожжённой ткани, не допустить пролежней и улучшить приживляемость трансплантатов. Поэтому даже при обширных ожогах выживаемость в центре очень высокая.
Ранее Life.ru писал, что российские врачи одинаково борются как за жизни бойцов ВС РФ, так и за жизни попавших в плен украинских военнослужащих. Однажды медики совершили настоящий подвиг, проведя сложную операцию солдату ВСУ, который попал в плен в тяжелейшем состоянии. Врачи спасли вэсэушника, прибывшего к ним с серьёзным ранением живота, внутренним кровотечением и повреждениями кишечника.