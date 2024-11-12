Бойцов СВО с тяжёлыми ожогами ставят на ноги при помощи невесомости

Стало известно об инновационном методе лечения бойцов СВО с обширными тяжёлыми ожогами. Существенно облегчают состояние пациентов и ускоряют выздоровление специальные кровати с невесомостью. Такие применяют в ожоговом центре НМИЦ хирургии имени А. А. Вишневского Минобороны, рассказал глава центра, генерал-майор, заслуженный врач России Александр Есипов.

«Это очень хорошие кровати российского производства (Санкт-Петербург). До этого у нас стояли бельгийские «Клинитроны», но они были жутко дорогими, в том числе при их эксплуатации и обслуживании», — поделился медик с «Газетой.Ru».