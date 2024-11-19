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19 ноября, 05:40

Лепс начал гастролировать с врачом и поднял гонорар на 3 млн после жалоб из-за молодой невесты

SHOT: Григорий Лепс поднял гонорар на 3 млн и добавил в райдер аптечку и врача

Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс, который заявил, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», решил увеличить стоимость своих выступлений. Теперь 62-летний артист гастролирует с врачом-фониатром и требует подготовить для себя целую аптечку.

Григорий Лепс начал езить на выступления с врачом-фониатром и аптечкой. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, с прошлого года гонорар Лепса вырос на три миллиона рублей. Теперь за час своих хитов он запрашивает 11 миллионов. В исключительных случаях певец может попросить организовать его поездку на частном самолёте. В гримёрке артист требует создать условия для врача-фониатра, который занимается лечением заболеваний голоса и речи.

Помимо вина, виски и трёх пепельниц, в гримёрке должны быть оставлены баночка мёда и аптечка, в которую входят спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, экстракт алоэ и персиковое масло. Исполнитель не даёт интервью и просит охрану внимательно следить за тем, чтобы никто не смог попасть на сцену или в гримёрку.

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Напомним, что ранее Лепс заявил, что уже летом планирует сыграть свадьбу со своей 18-летней невестой Авророй. Пара пока только обсуждает будущий процесс бракосочетания. В окружении звезды ходят слухи, что он уже сделал девушке предложение.

Наталья Афонина
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