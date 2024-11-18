Григорий Лепс рассказал о своих отношениях с Авророй Киба: «Я уже старенький, чтобы изменять»

Известный российский певец Григорий Лепс развелся с супругой Анной Шаплыковой в 2021 году. Теперь артист строит отношения с 18-летней студенткой Авророй Киба.

О своей возлюбленной Лепс рассказал в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Певец отметил, что, несмотря на разницу в возрасте и расстояние между ними, их отношения крепкие и искренние. Об этом сообщает сообщает журнал Passion.

Аврора обучается в колледже моды в Лондоне, и хотя она не часто бывает в Москве, пара поддерживает связь через телефонные разговоры. Лепс подчеркнул, что в их отношениях нет места изменам, и что в его возрасте легко оставаться верным. «В этом плане нормально, я же уже старенький», — шутливо заметил Лепс.

Певец также добавил, что они с Авророй не обмениваются романтическими фотографиями, а общаются исключительно по телефону. Тем не менее, Лепс с нетерпением ждет возвращения своей избранницы в Россию, ведь он уже строит планы на свадьбу с ней. По его словам, торжество может состояться летом 2025 года.

Артист впервые представил Аврору публике в июне 2024 года. Изначально многие сомневались в серьезности их романа, но со временем поклонники певца поняли, что отношения с молодой студенткой для него — не мимолетное увлечение.