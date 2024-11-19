Учёные доказали, что ложка оливкового масла в день снижает риск деменции

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации, ежедневное употребление оливкового масла может значительно снизить риск смертности от деменции, сообщает Ferra.

Анализ данных более 92 000 человек за 28 лет показал, что те, кто потреблял более 7 граммов (около половины столовой ложки) оливкового масла в день, имели на 28% меньший риск умереть от деменции по сравнению с теми, кто редко включал в рацион масло или не включал вообще.

Диетолог Лиа Баррон рассказала изданию Verywell, что оливковое масло и другие источники ненасыщенных жиров давно известны своей пользой для здоровья сердца. Они помогают снизить уровень холестерина и нормализовать кровяное давление.

Исследование также показало, что у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний когнитивные функции хуже, чем у тех, кто менее подвержен этим рискам. Новые данные свидетельствует о том, что продукты, полезные для сердца, также полезны для мозга.

Учёные подчеркивают, что, несмотря на значимые результаты, оливковое масло не является «суперпродуктом». Важно придерживаться общей диеты, богатой ненасыщенными жирами, фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.