Учёные установили возраст мумифицированного саблезубого котёнка из Якутии

Возраст останков саблезубого котёнка, найденных в вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии, установлен учеными Новосибирского государственного университета (НГУ). Как сообщает издание Scientific Reports, радиоуглеродный анализ показал, что возраст мумифицированной находки составляет 31808±367 лет, что соответствует периоду 35–37 тысяч лет назад.

Останки котёнка были обнаружены в бассейне реки Индигирки в 2020 году. В хорошем состоянии сохранились передняя часть тела, голова, лапы с когтями и тазовые кости. Мех древнего хищника был густым и тёмно-коричневым, с длиной волос около 30 миллиметров. Особый интерес ученых вызвала необычная форма морды животного — большой рот и маленькие уши.

Эксперты установили, что детёныш умер в возрасте около трёх недель. Общая длина его тела могла достигать 35 сантиметров, но сохранился лишь фрагмент — 27 сантиметров вместе с головой. Благодаря этой находке ученые впервые в истории получили шанс непосредственно изучить внешний облик саблезубой кошки Homotherium latidens, не имеющей аналогов в современной фауне.

Процесс датирования останков был выполнен в центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ». Для определения возраста ученые использовали традиционные процедуры очистки и обработки фрагментов шерсти животного, которые затем подвергли сложному процессу графитизации и анализу с помощью ускорительного масс-спектрометра.

Екатерина Пархомчук, директор ЦКП «УМС НГУ-ННЦ», отметила, что сотрудничество центра с Академией наук Республики Саха началось несколько лет назад и продолжает приносить важные научные результаты. Ежегодно центр анализирует около 1500 образцов, включая костные останки мамонтов и других древних животных, найденных в результате таяния вечной мерзлоты.

Останки мумифицированного саблезубого котёнка дают уникальную возможность понять эволюционные процессы и историю взаимодействия человеческого общества с природой.