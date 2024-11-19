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19 ноября, 07:54

Немецкие учёные объяснили, почему женские параметры 90-60-90 уже не актуальны

Обложка © freepik.com / Freepik

Обложка © freepik.com / Freepik

Группа учёных из Университета Констанца в Германии провела исследование, которое изменяет устоявшиеся представления о женской красоте. Как сообщает журнал Scientific Report, в эксперименте приняли участие 80 человек, которым были предложены фотографии женщин с различными типами телосложения.

Сначала участникам показывали изображения по эталонным параметрам 90-60-90, которые соответствуют идеальному соотношению талии и бёдер 0,7. Однако, когда им представили фотографии с различными изгибами тела, большинство респондентов отдало предпочтение женщинам с округлыми формами, что противоречит традиционным стандартам красоты.

Исследователи, включая профессоров Рональда Хюбнера и Эмили Софи Уфикен, пришли к выводу, что привлекательность связана не с фиксированными числовыми показателями, а с естественными изгибами тела. Это открытие может существенно повлиять на современные представления о красоте и успокоить женщин с пышными формами.

Результаты исследования подчёркивают, что понятие красоты намного шире традиционных стандартов: истинная красота выходит за рамки стандартизированных параметров и зависит от уникальности фигуры каждой женщины.

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Ранее в Мексике прошёл международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024». Победительницей стала 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. На втором месте оказалась 23-летняя Чидимма Адетшин из Нигерии. Закрыла тройку 24-летняя Мария Фернанда Белтран из Мексики. 18-летняя Валентина Алексеева из России вошла в топ-12.

Александра Журавская
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