Тест: Только ценитель женской красоты отгадает, из каких стран победительницы «Мисс Вселенная», на 8/8
Каждый год мир замирает в ожидании одного из самых ярких и зрелищных событий — конкурса «Мисс Вселенная». Проверим ваши знания в этой области?
«Мисс Вселенная» — не просто соревнование красоты, а настоящая феерия, где сходятся талант, харизма и культура представительниц стран со всех уголков планеты. За участницами стоят целые народы, надеющиеся на победу именно своей землячки. Но правда ли, что как быстро девушки восходят на вершину, так же быстро и забываются? Предлагаем опровергнуть этот факт и попробовать отгадать, из каких стран победительницы предыдущих лет?
Россия всегда славилась не только красивыми, но и талантливыми женщинами! Одной из них, бесспорно, всегда будет считаться великая советская актриса Людмила Гурченко. Предлагаем вспомнить самые известные роли актрисы и получить максимальный результат в этом тесте! Помимо многочисленных конкурсов красоты по всему миру регулярно составляются списки самых восхитительных девушек. В один из них попала россиянка Екатерина Романова.
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