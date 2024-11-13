Тест: Только ценитель женской красоты отгадает, из каких стран победительницы «Мисс Вселенная», на 8/8

«Мисс Вселенная» — не просто соревнование красоты, а настоящая феерия, где сходятся талант, харизма и культура представительниц стран со всех уголков планеты. За участницами стоят целые народы, надеющиеся на победу именно своей землячки. Но правда ли, что как быстро девушки восходят на вершину, так же быстро и забываются? Предлагаем опровергнуть этот факт и попробовать отгадать, из каких стран победительницы предыдущих лет?