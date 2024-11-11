Самая красивая девушка планеты: Россиянку Екатерину Романову внесли в список «Мисс Земля»

«Мисс Земля» в этом году стал зрелищем, объединяющим красоту и уверенность участниц. И среди них — наша соотечественница, Екатерина Романова, которой удалось попасть в число восьми лучших участниц международного конкурса. Это достижение, безусловно, заслуживает внимания.

Финал конкурса «Мисс Земля»

Кто такая Екатерина Романова, прошедшая в финал «Мисс Земля». Фото © ТАСС / AP

Участницы «Мисс Земля» в этот раз представляли 76 стран, и отбор был жёстким. Из множества претенденток жюри постепенно выбрало сначала двадцать, а затем двенадцать финалисток. К кульминации шоу остались представительницы таких стран, как Россия, Исландия, США, Перу, Кабо-Верде, Австралия, Доминикана и Пуэрто-Рико. Каждая из девушек должна была показать не только свою внешнюю красоту, но и умение рассуждать на серьёзные темы, что и повлияло на окончательное решение жюри.

Россиянка среди финалисток «Мисс Земля». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekatriromanova

«Мисс Земля» — это не просто конкурс красоты. Это платформа, на которой девушки говорят о важном. Природа, общество, семья — темы, которые были выбраны для обсуждения, напрямую касаются каждого из нас. Так, Екатерине Романовой досталась тема «деньги», и она справилась с ней, отвечая, что немаловажно, на родном русском языке.

Для меня деньги не имеют огромного значения. Хотя мы живём в таком мире, где деньги играют большую роль. Мне кажется, что вопрос задан очень уместно, потому что мы все — красивые девушки. Но я считаю, что деньги не должны быть на первом месте. Для меня на первом месте семья, дети, и мы все должны думать о будущем. Екатерина Романова Финалистка шоу «Мисс Земля»

Этот ответ Екатерины вызвал отклик у зрителей и жюри. Её послание о важности семьи и будущего звучало особенно мощно на фоне обсуждений о богатстве и успехе, которые зачастую занимают центральное место на подобных конкурсах.

Русская красавица вошла в топ-8 «Мисс Земля». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missearth

Попадание в финал международного конкурса красоты — значительное достижение. Екатерина вошла в число лучших, представляя Россию достойно. Её уверенность и простота стали теми качествами, которые выделили ее среди других участниц.

Екатерина Романова и её успех на конкурсе. Фото © ТАСС / AP