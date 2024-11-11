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Регион
11 ноября, 09:29

На автора хита «Дымок» Цыпера завели дело о пропаганде наркотиков

Ицык Цыпер. Обложка © YouTube / Ицык Цыпер

Ицык Цыпер. Обложка © YouTube / Ицык Цыпер

В России на автора завирусившегося трека «Дымок» Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Это следует из информации на сайте Никулинского районного суда Москвы. В своём клипе 61-летний исполнитель курит травку.

По статье о пропаганде наркотиков гражданину Казахстана Цыбе в РФ грозит арест и выдворение. Однако живёт он в Казахстане. Кстати, по национальности Цыпер — украинец, правда, связь со своей родиной он скрывает.

Ранее Life.ru сообщал, что общественники потребовали запретить трек «Дымок» за пропаганду наркотиков и пожаловались на музыканта в Генпрокуратуру. После этого клип заблокировали на нескольких платформах и стриминговых сервисах. Песня «Дымок» была выпущена ещё в сентябре 2023 года. На YouTube у клипа на неё свыше 71 миллиона просмотров.

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Наталья Демьянова
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