На автора хита «Дымок» Цыпера завели дело о пропаганде наркотиков
Ицык Цыпер. Обложка © YouTube / Ицык Цыпер
В России на автора завирусившегося трека «Дымок» Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Это следует из информации на сайте Никулинского районного суда Москвы. В своём клипе 61-летний исполнитель курит травку.
По статье о пропаганде наркотиков гражданину Казахстана Цыбе в РФ грозит арест и выдворение. Однако живёт он в Казахстане. Кстати, по национальности Цыпер — украинец, правда, связь со своей родиной он скрывает.
Ранее Life.ru сообщал, что общественники потребовали запретить трек «Дымок» за пропаганду наркотиков и пожаловались на музыканта в Генпрокуратуру. После этого клип заблокировали на нескольких платформах и стриминговых сервисах. Песня «Дымок» была выпущена ещё в сентябре 2023 года. На YouTube у клипа на неё свыше 71 миллиона просмотров.