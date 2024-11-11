На автора хита «Дымок» Цыпера завели дело о пропаганде наркотиков

В России на автора завирусившегося трека «Дымок» Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Это следует из информации на сайте Никулинского районного суда Москвы. В своём клипе 61-летний исполнитель курит травку.

По статье о пропаганде наркотиков гражданину Казахстана Цыбе в РФ грозит арест и выдворение. Однако живёт он в Казахстане. Кстати, по национальности Цыпер — украинец, правда, связь со своей родиной он скрывает.