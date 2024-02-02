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2 февраля, 18:17

Завирусившийся хит "Дымок" стал недоступен для россиян на YouTube

Клип "Дымок" Ицыка Цыпера заблокирован на YouTube для российских пользователей

Ицык Цыпер. Обложка © VK / tiktok.comicykcyper

Ицык Цыпер. Обложка © VK / tiktok.comicykcyper

YouTube заблокировал клип на завирусившуюся песню "Дымок" Ицыка Цыпера (Игорь Цыба). Видео стало недоступно для российских пользователей.

При попытке открыть ролик появляется сообщение: "Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов". Причину такого решения видеохостинг не раскрывает.

Клип "Дымок" Ицыка Цыпера заблокирован на YouTube для российских пользователей. Скриншот © YouTube / Ицык Цыпер

Клип "Дымок" Ицыка Цыпера заблокирован на YouTube для российских пользователей. Скриншот © YouTube / Ицык Цыпер

Песня "Дымок" была выпущена ещё в сентябре 2023 года, однако стала широко известна только недавно. На YouTube у клипа свыше 16 миллионов просмотров. Ранее общественная организация "Ветераны России" возмутилась данной композицией, подчеркнув, что она пропагандирует употребление наркотиков. Активисты потребовали от Генпрокуратуры запретить песню и удалить творчество Цыпера из Рунета.

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Никита Осипов
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