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11 ноября, 10:19

«Мы любим вас»: Джаред Лето со сцены обратился к русским с тёплыми словами

Джаред Лето на концерте назвал США и Россию «естественными друзьями»

Джаред Лето. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Джаред Лето. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Фронтмен группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето обратился к россиянам во время выступления. Он заявил, что хорошо относится к жителям России, и, более того, считает РФ и США «естественными друзьями».

Певец Джаред Лето обратился к россиянам во время концерта. Видео © X / Zlatti_71

«У меня есть сообщение для вас из Америки. За пределами политики, за пределами шума, за пределами экономики я хочу, чтобы вы знали, что в Америке мы любим русских, мы уважаем всех вас», — отметил певец.

Также исполнитель уверенно заявил, что будет приезжать в Россию с визитом до конца своих лет, несмотря ни на что. Публика встретила слова певца громкими овациями.

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Подобные речи исполнитель произносил и ранее. Напомним, во время выступления 30 Seconds to Mars в Сербии Джаред Лето произнёс трогательную речь о том, что скучает по России и пообещал приехать, когда международная обстановка наладится. Вот только в украинском МИД по такому поводу поспешили публично оскорбиться.

Мария Любицкая
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