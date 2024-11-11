«Мы любим вас»: Джаред Лето со сцены обратился к русским с тёплыми словами
Джаред Лето на концерте назвал США и Россию «естественными друзьями»
Джаред Лето. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFree
Фронтмен группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето обратился к россиянам во время выступления. Он заявил, что хорошо относится к жителям России, и, более того, считает РФ и США «естественными друзьями».
Певец Джаред Лето обратился к россиянам во время концерта. Видео © X / Zlatti_71
«У меня есть сообщение для вас из Америки. За пределами политики, за пределами шума, за пределами экономики я хочу, чтобы вы знали, что в Америке мы любим русских, мы уважаем всех вас», — отметил певец.
Также исполнитель уверенно заявил, что будет приезжать в Россию с визитом до конца своих лет, несмотря ни на что. Публика встретила слова певца громкими овациями.
Подобные речи исполнитель произносил и ранее. Напомним, во время выступления 30 Seconds to Mars в Сербии Джаред Лето произнёс трогательную речь о том, что скучает по России и пообещал приехать, когда международная обстановка наладится. Вот только в украинском МИД по такому поводу поспешили публично оскорбиться.