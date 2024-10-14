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14 октября, 08:26

«Московская подстилка»: Киев устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России

МИД Украины счёл оскорблением слова Джареда Лето о концерте в России

Джаред Лето. Фото © ТАСС / ABACA / APS-Medias / Reynaud Julien

Джаред Лето. Фото © ТАСС / ABACA / APS-Medias / Reynaud Julien

МИД Украины счёл оскорблением обещание музыканта Джареда Лето выступить в России, «когда закончатся проблемы».

«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление», — говорится в публикации ведомства.

А сами украинцы так обиделись на эти слова, что даже обозвали фронтмена группы Thirty Seconds to Mars «московской подстилкой».

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Напомним, актёр и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето признался, что скучает по России. Случилось это на концерте в Белграде, после того, как Лето спросил, сколько в зале зрителей из России, а сколько из Сербии, и оказалось, что большинство присутствующих на выступлении — россияне. При этом певец заявил о желании выступить не только в Москве и Петербурге, но и в Киеве.

Александра Вишнякова
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