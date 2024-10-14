«Московская подстилка»: Киев устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России

Напомним, актёр и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето признался, что скучает по России. Случилось это на концерте в Белграде, после того, как Лето спросил, сколько в зале зрителей из России, а сколько из Сербии, и оказалось, что большинство присутствующих на выступлении — россияне. При этом певец заявил о желании выступить не только в Москве и Петербурге, но и в Киеве.