«Московская подстилка»: Киев устроил истерику из-за слов Джареда Лето о России
МИД Украины счёл оскорблением слова Джареда Лето о концерте в России
Джаред Лето. Фото © ТАСС / ABACA / APS-Medias / Reynaud Julien
МИД Украины счёл оскорблением обещание музыканта Джареда Лето выступить в России, «когда закончатся проблемы».
«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление», — говорится в публикации ведомства.
А сами украинцы так обиделись на эти слова, что даже обозвали фронтмена группы Thirty Seconds to Mars «московской подстилкой».
Напомним, актёр и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето признался, что скучает по России. Случилось это на концерте в Белграде, после того, как Лето спросил, сколько в зале зрителей из России, а сколько из Сербии, и оказалось, что большинство присутствующих на выступлении — россияне. При этом певец заявил о желании выступить не только в Москве и Петербурге, но и в Киеве.