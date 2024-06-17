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17 июня, 11:00

Зеленского освистали на концерте в немецком Лейпциге

На востоке Германии поп-певца Рода Стюарта освистали за солидарность с Украиной

Британский певец Род Стюарт оказался в дурацком положении, когда пытался провернуть проукраинский перформанс на концерте в Лейпциге. В разгар своего выступления он сменил костюм на жёлто-синий, запустил на экране слайд-шоу из прячущихся в метро украинцев и девочки с плакатом No War.

На востоке Германии поп-певца Рода Стюарта освистали за солидарность с Украиной. Видео © Telegram / BILD на русском

Но то, что прокатило во время его шоу в Берлине, вызвало отторжение у публики в Лейпциге, где на недавних выборах в Европарламент победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Политическая акция во время концерта с треском провалилась, а когда за спиной у певца появился огромный плакат с изображением Владимира Зеленского, по залу прокатился неодобрительный свист.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Эмманюэля Макрона освистали разъярённые фермеры. И он справляется с падением своего рейтинга самостоятельно — даже без портрета Зеленского на фоне.

Обложка ©

Telegram / BILD на русском

Марина Калегина
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