Зеленского освистали на концерте в немецком Лейпциге

Британский певец Род Стюарт оказался в дурацком положении, когда пытался провернуть проукраинский перформанс на концерте в Лейпциге. В разгар своего выступления он сменил костюм на жёлто-синий, запустил на экране слайд-шоу из прячущихся в метро украинцев и девочки с плакатом No War.

Но то, что прокатило во время его шоу в Берлине, вызвало отторжение у публики в Лейпциге, где на недавних выборах в Европарламент победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Политическая акция во время концерта с треском провалилась, а когда за спиной у певца появился огромный плакат с изображением Владимира Зеленского, по залу прокатился неодобрительный свист.