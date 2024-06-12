Переехавшая в Россию немецкий политик выиграла выборы в Гамбурге

Уроженка Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее её исключили из "Альтернативы для Германии" (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть ФРГ. Об этом сообщает издание Bild.

По информации издания, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух. Этого количества ей должно хватить для победы и дальнейшего прохождения в районное собрание. Также учитываются голоса, поданные через почту, однако они не должны глобально повлиять на результат.

Петерсен вместе с семьёй переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы уроженка Омска выступала на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где поднимала вопрос дискриминации граждан России в Германии и других странах Евросоюза (ЕС). Вместе с тем Петерсен приезжала в Россию и была наблюдателем на президентских выборах 2024 года.