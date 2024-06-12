Переехавшая в Россию немецкий политик выиграла выборы в Гамбурге
Bild: Уроженка Омска Петерсен выиграла выборы в Гамбурге после отъезда из ФРГ
Депутат АдГ Ольга Петерсен. Обложка © Telegram / Olga Petersen | AfD Hamburg
Уроженка Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее её исключили из "Альтернативы для Германии" (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть ФРГ. Об этом сообщает издание Bild.
По информации издания, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух. Этого количества ей должно хватить для победы и дальнейшего прохождения в районное собрание. Также учитываются голоса, поданные через почту, однако они не должны глобально повлиять на результат.
Петерсен вместе с семьёй переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы уроженка Омска выступала на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где поднимала вопрос дискриминации граждан России в Германии и других странах Евросоюза (ЕС). Вместе с тем Петерсен приезжала в Россию и была наблюдателем на президентских выборах 2024 года.
Как сообщал Life.ru, Петерсен, которая была наблюдателем на российских выборах в марте, заявила, что после возвращения в Германию столкнулась с осуждением со стороны коллег-депутатов. Её поставили перед выбором: отказаться от высказывания о том, что выборы в РФ прошли честно и свободно, или столкнуться с возможным исключением из фракции. Петерсен отказалась отступить, объяснив это тем, что не может солгать, так как сама наблюдала за ходом голосования и лично убедилась в его открытости. После этого в Германии началась её травля, у женщины даже хотели отобрать троих её несовершеннолетних детей. В результате Петерсен с семьёй вернулась в Россию.