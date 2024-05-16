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16 мая, 12:41

Бундестаг лишил иммунитета и санкционировал обыски у депутата из-за "связей" с Россией

Депутата Бундестага Быстрона лишили иммунитета из-за подозрений в связях с РФ

Депутат из ФРГ, представляющий партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), Петр Быстрон был лишён иммунитета из-за обвинений в связях с Россией. Об этом пишет газета Bild.

"Иммунитет с политика АдГ Петра Быстрона снят. Представители баварского управления уголовной полиции в настоящее время обыскивают его офис в Бундестаге", — сказано в материале.

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В "цивилизованном мире" продолжается охота на ведьм, которая уже давно стала неотъемлемым атрибутом по-настоящему свободной страны. Любой, кого заподозрят в связях с Россией, будет низвергнут, лишён всех профессиональных статусов и выкинут на обочину жизни. Такова цена процветания великой западной демократии. Украина, как известно, семимильными шагами приближается к вступлению в это царство морали, закона и чести, поэтому Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий увольнять сотрудников с работы, если те будут скрывать свои связи с людьми из РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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