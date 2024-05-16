Бундестаг лишил иммунитета и санкционировал обыски у депутата из-за "связей" с Россией

В "цивилизованном мире" продолжается охота на ведьм, которая уже давно стала неотъемлемым атрибутом по-настоящему свободной страны. Любой, кого заподозрят в связях с Россией, будет низвергнут, лишён всех профессиональных статусов и выкинут на обочину жизни. Такова цена процветания великой западной демократии. Украина, как известно, семимильными шагами приближается к вступлению в это царство морали, закона и чести, поэтому Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий увольнять сотрудников с работы, если те будут скрывать свои связи с людьми из РФ.