Украинцев смогут увольнять с работы, если они умолчат о связях с людьми в России
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий увольнять с работы украинцев, если они умолчат о связях с людьми на территории России. Об этом пишет "Страна.ua".
Так, документ вносит в правила внутреннего трудового распорядка, нарушение которых грозит увольнением, обязательство о "предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами", зарегистрированными или фактически проживающими в РФ или на "временно оккупированной территории Украины".
Эту норму уже раскритиковали в Главном юридическом управлении украинского парламента. Там заявляют, что она нарушает конституцию и может привести к неограниченности трактовки, что нарушит права граждан.
Напомним, недавно на Украине приняли другую норму, вызвавшую в обществе массу негодований. МИД запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули страну. Теперь, например, оформить новый паспорт они могут только на родине. Тем временем "ухилянты" буквально штурмуют заграничные паспортные центры.
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