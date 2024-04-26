Украинцев смогут увольнять с работы, если они умолчат о связях с людьми в России

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий увольнять с работы украинцев, если они умолчат о связях с людьми на территории России. Об этом пишет "Страна.ua".

Так, документ вносит в правила внутреннего трудового распорядка, нарушение которых грозит увольнением, обязательство о "предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами", зарегистрированными или фактически проживающими в РФ или на "временно оккупированной территории Украины".

Эту норму уже раскритиковали в Главном юридическом управлении украинского парламента. Там заявляют, что она нарушает конституцию и может привести к неограниченности трактовки, что нарушит права граждан.