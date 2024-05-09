США ввели санкции против китайских компаний за "связи" с Россией
США ввели экспортные ограничения против 37 китайских компаний
Американские власти ввели экспортные ограничения против 37 компаний из Китая за шаги против нацбезопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Минторга страны.
"Бюро промышленности и безопасности вносит 37 организаций под регулирование администрирования экспорта. Указанные организации из КНР определены как действующие против нацинтересов и иностранных политических интересов США", — указано в документе.
При этом часть введённых ограничительных мер связана с якобы поставками товаров из КНР в Россию. В частности, по данным американского Минторга, речь идёт о компаниях AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment и Shenzhen Yidian Technology.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином пригрозил Пекину последствиями за поддержку России. Американский дипломат выразил обеспокоенность, что китайские компании якобы поставляют в РФ товары двойного назначения. В свою очередь, глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что США не должны вмешиваться в дела Китая.
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