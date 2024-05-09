США ввели санкции против китайских компаний за "связи" с Россией

Американские власти ввели экспортные ограничения против 37 компаний из Китая за шаги против нацбезопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Минторга страны.

"Бюро промышленности и безопасности вносит 37 организаций под регулирование администрирования экспорта. Указанные организации из КНР определены как действующие против нацинтересов и иностранных политических интересов США", — указано в документе.