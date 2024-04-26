Китай предостерег США от пересечения красных линий

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Встреча прошла в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая. В ходе беседы китайский министр, в частности, заявил, что США не должны нарушать красные линии в отношении безопасности КНР.