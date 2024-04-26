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26 апреля, 03:40

Китай предостерег США от пересечения красных линий

Глава МИД КНР Ван И: США не должны вмешиваться в дела Китая

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И. Обложка © ТАСС / Wolfgang Rattay / AP

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И. Обложка © ТАСС / Wolfgang Rattay / AP

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Встреча прошла в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая. В ходе беседы китайский министр, в частности, заявил, что США не должны нарушать красные линии в отношении безопасности КНР.

"Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая", — подчеркнул Ван И.

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Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай, начав с города Шанхая. До этого зарубежные СМИ сообщали, что во время своего визита в Китай Блинкен собирается припугнуть КНР санкциями за поставку технологий в РФ. Он не хочет озвучивать конкретные меры, но его предупреждение предполагается как "самое ясное из всех". По мнению американских властей, китайское сотрудничество с Россией угрожает безопасности Евросоюза.

Анатолий Симоненко
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