Китай предостерег США от пересечения красных линий
Глава МИД КНР Ван И: США не должны вмешиваться в дела Китая
Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И. Обложка © ТАСС / Wolfgang Rattay / AP
Госсекретарь Америки Энтони Блинкен провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Встреча прошла в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая. В ходе беседы китайский министр, в частности, заявил, что США не должны нарушать красные линии в отношении безопасности КНР.
"Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая", — подчеркнул Ван И.
Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай, начав с города Шанхая. До этого зарубежные СМИ сообщали, что во время своего визита в Китай Блинкен собирается припугнуть КНР санкциями за поставку технологий в РФ. Он не хочет озвучивать конкретные меры, но его предупреждение предполагается как "самое ясное из всех". По мнению американских властей, китайское сотрудничество с Россией угрожает безопасности Евросоюза.