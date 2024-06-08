Немецкий депутат, затравленная за наблюдение на российских выборах, уехала в РФ с детьми

Депутат гамбургского парламента от "Альтернативы для Германии" Ольга Петерсен переехала из ФРГ в РФ вместе с детьми. По данным Bild, её исключили из местной фракции АдГ, а сейчас собираются выгнать и из партии.

"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Я действительно вывезла своих детей из страны. Но я продолжаю оставаться депутатом и буду выполнять свои обязательства в меру своих возможностей", — отметила она в беседе с немецкой газетой-таблоидом.

Ранее сообщалось, что Петерсен хотят исключить из партии из-за её любви к России. По некоторым данным, у политика хотели отобрать троих её несовершеннолетних детей. Также её стали травить в СМИ. Как отмечает Bild, Петерсен — уроженка Омска. Поэтому в сложившихся обстоятельствах можно утверждать, что немецкий депутат возвращается на родину.