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8 июня, 18:29

Немецкий депутат, затравленная за наблюдение на российских выборах, уехала в РФ с детьми

Bild: Депутат от партии АдГ Петерсен уехала с детьми из Германии в Россию

Ольга Петерсен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga.petersen.afd

Ольга Петерсен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga.petersen.afd

Депутат гамбургского парламента от "Альтернативы для Германии" Ольга Петерсен переехала из ФРГ в РФ вместе с детьми. По данным Bild, её исключили из местной фракции АдГ, а сейчас собираются выгнать и из партии.

"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Я действительно вывезла своих детей из страны. Но я продолжаю оставаться депутатом и буду выполнять свои обязательства в меру своих возможностей", — отметила она в беседе с немецкой газетой-таблоидом.

Ранее сообщалось, что Петерсен хотят исключить из партии из-за её любви к России. По некоторым данным, у политика хотели отобрать троих её несовершеннолетних детей. Также её стали травить в СМИ. Как отмечает Bild, Петерсен — уроженка Омска. Поэтому в сложившихся обстоятельствах можно утверждать, что немецкий депутат возвращается на родину.

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Как сообщал Life.ru, Петерсен, которая была наблюдателем на российских выборах в марте, заявила, что после возвращения в Германию столкнулась с осуждением со стороны коллег-депутатов. Её поставили перед выбором: отказаться от высказывания о том, что выборы в РФ прошли честно и свободно или столкнуться с возможным исключением из фракции. Петерсен отказалась отступить, объяснив это тем, что не могла солгать, так как сама наблюдала за ходом голосования и лично убедилась в его открытости.

Никита Осипов
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