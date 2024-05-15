Иностранные наблюдатели подтвердили легитимность выборов президента России

В Общественной палате РФ 15 мая прошла конференция независимых международных наблюдателей и экспертов на тему "О значении и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн". Наблюдатели и эксперты из 16 стран обсудили работу ряда международных наблюдательских структур и призвали создать новое сообщество международных общественных наблюдателей, которое объединит страны, чья политика критикуется со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

В дискуссии приняли участие представители 16 различных стран: Индии, Франции, Германии, Эфиопии, Бенина, США, Бразилии, Грузии, Боснии и Герцеговины, Черногории, ЮАР, Испании, Латвии, Польши, Сербии и России.

В начале конференции ведущий, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник, отметил, что некоторые международные организации пытаются запятнать репутацию российских выборов. Поэтому, по его словам, широкая дискуссия о принципах международного наблюдения как в России, так и в мире становится всё более значимой.

Сопредседатель Совета координации при Общественной палате РФ по наблюдению за выборами Максим Григорьев добавил, что в этом году на президентские выборы было приглашено исключительно большое количество международных наблюдателей, которые имеют статус в обществе. Он отметил, что на выборах за рубежом такого количества иностранных наблюдателей не бывает.

По мнению бывшего руководителя Народной партии Испании (Partido Popular) Педро Моуриньо, российские выборы соответствовали всем международным стандартам и даже во многом превосходили европейские. Политик также поделился своими наблюдениями с президентских выборов, отметив наличие переносных ящиков для голосования, возможность дистанционного голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие способы участия в процессе.