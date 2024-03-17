Москалькова рассказала об иностранных омбудсменах среди наблюдателей на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о необычном новшестве на выборах президента России: впервые среди наблюдающих за ходом голосования есть зарубежные омбудсмены.

"Впервые в избирательной кампании принимают участие зарубежные омбудсмены. Во-первых, их желание, во-вторых, сама категория зарубежного омбудсмена в выборной российской кампании — явление новое, и его, мне кажется, надо продолжать", — заметила Москалькова.