Москалькова рассказала об иностранных омбудсменах среди наблюдателей на выборах
Татьяна Москалькова. Фото © ТАСС / Галина Евдокимова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о необычном новшестве на выборах президента России: впервые среди наблюдающих за ходом голосования есть зарубежные омбудсмены.
"Впервые в избирательной кампании принимают участие зарубежные омбудсмены. Во-первых, их желание, во-вторых, сама категория зарубежного омбудсмена в выборной российской кампании — явление новое, и его, мне кажется, надо продолжать", — заметила Москалькова.
Она пояснила, что омбудсмены по всей стране продолжают мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Они посещают избирательные участки, проверяют условия голосования, помогают россиянам в реализации своего конституционного права.
Напомним, в России проходят выборы главы государства. На этот пост претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее Life.ru писал, что явка на выборы президента в 2024 году превысила показатели избирательного процесса 2018 года. За ходом кампании следят более тысячи наблюдателей из 129 стран. Голосование в стране завершится 17 марта в 20:00. Но первые избирательные участки для голосования на выборах уже закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области.