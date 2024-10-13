Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 13:37

«Встретимся на вашей Родине»: Джаред Лето на концерте в Белграде признался в любви к россиянам

Джаред Лето на концерте в Белграде признался, что скучает по России

Американский музыкант Джаред Лето признался, что скучает по России. Об этом исполнитель сказал в своей проникновенной речи на концерте в Белграде, после того, как спросил, сколько в зале людей из России, а сколько из Сербии, и оказалось, что большинство присутствующих на выступлении — россияне.

Джаред Лето высказался о России на концерте в Белграде. Видео © Telegram, VK / «Бабская курилка», «Интересные видео»

«Мы так скучаем по вам, ребята. И вот, что я вам скажу. Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей Родине. Мы вернёмся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву и Киев. Будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — сказал Лето.

Стало известно, от какой суммы за концерт в Москве отказался Канье Уэст
Стало известно, от какой суммы за концерт в Москве отказался Канье Уэст

Ранее Life.ru рассказывал о концерте группы «Океан Эльзы» в Киеве, который завершился совсем не на такой доброй ноте. Сотрудники ТЦК устроили облаву на покидающих выступление мужчин. Ожидаемо, реакция поклонников творчества музыкального коллектива на такой «подарок» последовала сразу же — билеты на будущие концерты начали повально возвращать и перепродавать. После этой ситуации солист группы Святослав Вакарчук обратился к поклонникам. Он ни слова не сказал о мобилизационных мероприятиях, зато поблагодарил посетителей за высокую явку на выступление (ТЦК наверняка тоже были рады этому обстоятельству) и назвал концерты группы «радостью и праздником».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brandon Nagy

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сербия
  • Джаред Лето
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров