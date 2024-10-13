«Встретимся на вашей Родине»: Джаред Лето на концерте в Белграде признался в любви к россиянам

Американский музыкант Джаред Лето признался, что скучает по России. Об этом исполнитель сказал в своей проникновенной речи на концерте в Белграде, после того, как спросил, сколько в зале людей из России, а сколько из Сербии, и оказалось, что большинство присутствующих на выступлении — россияне.

«Мы так скучаем по вам, ребята. И вот, что я вам скажу. Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей Родине. Мы вернёмся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву и Киев. Будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — сказал Лето.