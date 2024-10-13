«Встретимся на вашей Родине»: Джаред Лето на концерте в Белграде признался в любви к россиянам
Джаред Лето на концерте в Белграде признался, что скучает по России
Американский музыкант Джаред Лето признался, что скучает по России. Об этом исполнитель сказал в своей проникновенной речи на концерте в Белграде, после того, как спросил, сколько в зале людей из России, а сколько из Сербии, и оказалось, что большинство присутствующих на выступлении — россияне.
Джаред Лето высказался о России на концерте в Белграде. Видео © Telegram, VK / «Бабская курилка», «Интересные видео»
«Мы так скучаем по вам, ребята. И вот, что я вам скажу. Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей Родине. Мы вернёмся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву и Киев. Будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — сказал Лето.
Ранее Life.ru рассказывал о концерте группы «Океан Эльзы» в Киеве, который завершился совсем не на такой доброй ноте. Сотрудники ТЦК устроили облаву на покидающих выступление мужчин. Ожидаемо, реакция поклонников творчества музыкального коллектива на такой «подарок» последовала сразу же — билеты на будущие концерты начали повально возвращать и перепродавать. После этой ситуации солист группы Святослав Вакарчук обратился к поклонникам. Он ни слова не сказал о мобилизационных мероприятиях, зато поблагодарил посетителей за высокую явку на выступление (ТЦК наверняка тоже были рады этому обстоятельству) и назвал концерты группы «радостью и праздником».
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