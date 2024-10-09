Стало известно, от какой суммы за концерт в Москве отказался Канье Уэст

Американскому рэперу Канье Уэсту предлагали восемь миллионов долларов (около 768 млн рублей) за концерт в Москве. Артист был готов, но потом захотел больше. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, с Канье четырежды связывались крупнейшие организаторы, в том числе агентство жены телеведущего Владимира Познера SAV Entertainment, которое предлагало $5 млн. Компания Евгения Филькенштейна PMI предложила около $4 млн, Эдуард Ратников из TCI — $3 млн. Одна из промышленных компаний РФ предложила Уэсту $8 млн. Как утверждается, рэпер согласился, но потом передумал.