Стало известно, от какой суммы за концерт в Москве отказался Канье Уэст
Mash: Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов за концерт в Москве, но он отказался
Американскому рэперу Канье Уэсту предлагали восемь миллионов долларов (около 768 млн рублей) за концерт в Москве. Артист был готов, но потом захотел больше. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, с Канье четырежды связывались крупнейшие организаторы, в том числе агентство жены телеведущего Владимира Познера SAV Entertainment, которое предлагало $5 млн. Компания Евгения Филькенштейна PMI предложила около $4 млн, Эдуард Ратников из TCI — $3 млн. Одна из промышленных компаний РФ предложила Уэсту $8 млн. Как утверждается, рэпер согласился, но потом передумал.
Потенциальные организаторы рассматривали несколько площадок для концерта: «ВТБ-арена», «Лукойл-арена», «ВЭБ-арена» и «Лужники». Во время визита в Москву Канье изучил две последние площадки. Тем временем, утверждает Mash, некоторые компании продолжают переговоры с рэпером, увеличивая предложения о гонораре.
Напомним, Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Американский рэпер посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего они отправились на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что концерт Канье в Москве состоится в начале сентября, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию.
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