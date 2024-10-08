Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 15:12

Канье Уэста с женой в неизменных колготках заметили в Токио на фоне слухов о разводе

Daily Mail: Приезд родных Бьянки Цензори усугубил её конфликт с Канье Уэстом

Рэпер Канье Уэст и фотомодель Бьянка Цензори. © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin

Рэпер Канье Уэст и фотомодель Бьянка Цензори. © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin

Рэпер Канье Уэст и фотомодель Бьянка Цензори, о разладе которых пишут СМИ, оказались на грани развода после приезда родственников Бьянки, сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники. Супруги якобы отдалились друг от друга в августе, когда к Цензори приехали мама и сёстры. Почти всё своё время Бьянка проводила с родными и начала по-новому смотреть на отношения с Канье.

«Бьянка начала смотреть на их отношения по-новому, когда её друзья и семья выразили обеспокоенность тем, как она выглядит на публике, и Канье почувствовал, что она уже не так увлечена им», — заявили в окружении пары.

Родственники Цензори отметили, что Бьянка хочет остаться собой и обеспокоена тем, что становится второй Эмбер Роуз (актриса, фотомодель и бывшая девушка Канье — Прим. Life.ru).

Тем временем, пока все пишут про развод Уэста и Цензори, парочка хорошо проводит время в Токио: их заметили на шопинге. При этом Бьянка всё ещё не изменяет своему фирменному стилю и ходит в колготках.

Канье Уэст вышел сухим из воды после трека о "наказании" русской девушки за Украину
Канье Уэст вышел сухим из воды после трека о "наказании" русской девушки за Украину

В прошлый раз Канье и Бьянку видели вместе 20 сентября. СМИ узнали, что музыкант ярко отдыхает в Токио, а его супруга вернулась к родственникам в Австралию. После этого издания о звёздах сделали вывод, что пара решила развестись. Напомним, что их роман начался в 2022 году, и громкой свадьбы не было.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров