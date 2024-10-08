Канье Уэста с женой в неизменных колготках заметили в Токио на фоне слухов о разводе
Daily Mail: Приезд родных Бьянки Цензори усугубил её конфликт с Канье Уэстом
Рэпер Канье Уэст и фотомодель Бьянка Цензори. © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin
Рэпер Канье Уэст и фотомодель Бьянка Цензори, о разладе которых пишут СМИ, оказались на грани развода после приезда родственников Бьянки, сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники. Супруги якобы отдалились друг от друга в августе, когда к Цензори приехали мама и сёстры. Почти всё своё время Бьянка проводила с родными и начала по-новому смотреть на отношения с Канье.
«Бьянка начала смотреть на их отношения по-новому, когда её друзья и семья выразили обеспокоенность тем, как она выглядит на публике, и Канье почувствовал, что она уже не так увлечена им», — заявили в окружении пары.
Родственники Цензори отметили, что Бьянка хочет остаться собой и обеспокоена тем, что становится второй Эмбер Роуз (актриса, фотомодель и бывшая девушка Канье — Прим. Life.ru).
Тем временем, пока все пишут про развод Уэста и Цензори, парочка хорошо проводит время в Токио: их заметили на шопинге. При этом Бьянка всё ещё не изменяет своему фирменному стилю и ходит в колготках.
В прошлый раз Канье и Бьянку видели вместе 20 сентября. СМИ узнали, что музыкант ярко отдыхает в Токио, а его супруга вернулась к родственникам в Австралию. После этого издания о звёздах сделали вывод, что пара решила развестись. Напомним, что их роман начался в 2022 году, и громкой свадьбы не было.