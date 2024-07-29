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29 июля, 18:35

Канье Уэст вышел сухим из воды после трека о "наказании" русской девушки за Украину

Mash: Полиция Москвы не нашла оскорблений россиянок в песне Канье Уэста Vultures

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Трек американского рэпера Канье Уэста Vultures, в котором содержится обещание "наказать" русскую девушку "за Украину", не показался московской полиции оскорбительным по отношению к гражданкам РФ. Итогами проверки поделился Mash.

По данным Telegram-канала, недовольные песней активисты движения "Сорок сороков" не учли, что Уэст даже не читал ту самую строчку. Этот отрывок сингла исполнил другой певец — Ty Dolla Sign, который является соавтором трека. Впрочем, общественники не намерены сдаваться, добавили в Mash. Сейчас они готовят жалобу на решение МВД.

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"Сорок сороков" обратили внимание на творчество рэпера после информации о прибытии Уэста в российскую столицу в конце июня этого года. В рамках поездки музыкант отметил юбилей своего друга, модельера Гоши Рубчинского, в ресторане напротив Красной площади, прогулялся на яхте по Москве-реке и даже посетил "Лужники".

Илья Пушкарев
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