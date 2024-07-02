"Плюёт в наших женщин": В песне Канье Уэста нашли русофобию, теперь ему требуют закрыть въезд в РФ
"Сорок Сороков" призвали закрыть въезд в РФ для Канье Уэста из-за русофобии
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ABACA / Mhabille Sophie/
В творчестве Канье Уэста, чей недавний приезд поставил на уши всю Москву, нашли русофобию. По всей видимости, речь идёт о песне Vultures, в которой артист "наказывает" русскую девушку за ситуацию на Украине. По мнению активистов "Сорок Сороков", это является достаточной причиной для объявления американского рэпера персоной нон-грата, что особенно актуально на фоне слухов о его возможном концерте в России.
Представитель движения Георгий Солдатов считает: разрешить Уэсту выступить в РФ — значит "утереться" от плевка в сторону русского народа и, более того, "обнять" и заплатить за это. В беседе с 360.ru он назвал такое поведение недопустимым, призвав закрыть въезд в Россию для всех звёзд, придерживающихся подобной позиции.
"Можем ли мы так спокойно воспринимать, когда человек вот так плюёт в наших женщин и в военную политику нашего государства, или мы должны что-то сказать на это?", — отметил Солдатов.
Напомним, Канье Уэст с супругой Бьянкой Цензори посетили Москву 30 июня. Известный американский рэпер приехал в столицу России ради дня рождения его друга и коллеги, дизайнера Гоши Рубчинского. Артист успел поесть в ресторане "Белуга", а также посетить ГУМ и стадион "Лужники". По некоторым данным, он подыскивал площадку для выступления.