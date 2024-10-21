Джаред Лето прервал концерт в Астане, чтобы принять подарок от поклонниц из РФ
Поклонницы из России сделали подарок лидеру группы 30 Seconds To Mars Джареду Лето, вручив ему шляпу ручной работы прямо во время концерта в Астане. Одна из создательниц подарка дизайнер Милена Нода записала всё на видео и выложила на личной странице в социальной сети.
Поклонницы из России вручили Джареду Лето шляпу ручной работы на концерте в Астане. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milenanoda
На видео Нода поделилась процессом создания шляпы и кадрами с концерта, на котором они с подругами подняли плакат с надписью «Мы сделали шляпу для тебя». В какой-то момент Лето заметил их и спросил, правда ли у них есть для него шляпа. Получив подтверждение, артист попросил зал передать ему подарок. Расписная шляпа с полями прошла по рукам через весь зал и попала к музыканту.
Тот внимательно оглядел головной убор и без долгих раздумий надел его вместо белой ковбойской шляпы, в которой выступал. Головной убор пришёлся Джареду по вкусу — он поднял большой палец вверх и продолжил выступать. Милена Нода и подруги пришли в полный в восторг от такой реакции и того, что их мечта претворилась в жизнь.
Напомним, во время выступления 30 Seconds to Mars в Сербии Джаред Лето произнёс трогательную речь о том, что скучает по России и пообещал приехать, когда международная обстановка наладится. В украинском МИД по такому поводу поспешили публично оскорбиться. А потом появились сообщения о том, что концерт Лето в РФ действительно может состояться, предварительная сумма — 100 миллионов рублей.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milenanoda