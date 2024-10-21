Джаред Лето прервал концерт в Астане, чтобы принять подарок от поклонниц из РФ

Поклонницы из России сделали подарок лидеру группы 30 Seconds To Mars Джареду Лето, вручив ему шляпу ручной работы прямо во время концерта в Астане. Одна из создательниц подарка дизайнер Милена Нода записала всё на видео и выложила на личной странице в социальной сети.

Поклонницы из России вручили Джареду Лето шляпу ручной работы на концерте в Астане. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milenanoda

На видео Нода поделилась процессом создания шляпы и кадрами с концерта, на котором они с подругами подняли плакат с надписью «Мы сделали шляпу для тебя». В какой-то момент Лето заметил их и спросил, правда ли у них есть для него шляпа. Получив подтверждение, артист попросил зал передать ему подарок. Расписная шляпа с полями прошла по рукам через весь зал и попала к музыканту.