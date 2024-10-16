Джаред Лето и группа 30 Seconds to Mars могут выступить в России

Российские организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о возможности дать концерт в Москве и Петербурге. Выступление солиста 30 Seconds to Mars будет стоить около 100 миллионов рублей.

Как выяснил SHOT, после заявления Джареда на концерте в Белграде о том, что он ждёт возможности выступить в России, наши организаторы сразу начали узнавать во сколько обойдётся такой привоз и насколько он реален.

Один большой концерт музыканта в РФ будет стоить скромные, на фоне других американских суперзвёзд, в районе 1 миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей). Кроме того, предстоит решить немало организационных моментов: лучший отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара (еду от местных кулинаров Джаред пробовать не желает), огромное количество секьюрити и многое другое. Ещё одно важное условие — приезд за день до концерта. Оказывается, Лето любит спокойно погулять по городу, где будет выступать, и пообщаться с местными, а может, и спеть в неожиданном месте.