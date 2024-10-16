Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 06:15

Джаред Лето и группа 30 Seconds to Mars могут выступить в России

SHOT: Организаторы ведут переговоры с Джаредом Лето о концертах в России

Джаред Лето. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brandon Nagy

Джаред Лето. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brandon Nagy

Российские организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о возможности дать концерт в Москве и Петербурге. Выступление солиста 30 Seconds to Mars будет стоить около 100 миллионов рублей.

Как выяснил SHOT, после заявления Джареда на концерте в Белграде о том, что он ждёт возможности выступить в России, наши организаторы сразу начали узнавать во сколько обойдётся такой привоз и насколько он реален.

Один большой концерт музыканта в РФ будет стоить скромные, на фоне других американских суперзвёзд, в районе 1 миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей). Кроме того, предстоит решить немало организационных моментов: лучший отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара (еду от местных кулинаров Джаред пробовать не желает), огромное количество секьюрити и многое другое. Ещё одно важное условие — приезд за день до концерта. Оказывается, Лето любит спокойно погулять по городу, где будет выступать, и пообщаться с местными, а может, и спеть в неожиданном месте.

По словам наших собеседников, Джаред с лёгкостью бы собрал большой стадион, например, столичную арену «Динамо». Переговоры ведутся о концерте в следующем году. Пока Лето занят мировым туром.

Основатель Pink Floyd готов выступить в России
Основатель Pink Floyd готов выступить в России

Напомним, актёр и вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето признался, что скучает по России. Случилось это на концерте в Сербии. МИД Украины затаил обиду на артиста из-за данного заявления.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Джаред Лето
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров