Захарова высмеяла истерику Киева из-за желания Джареда Лето выступить в России

Американский актёр и музыкант, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето оказался между Екатериной II и Александром Пушкиным после жалоб Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недовольство Киева словами артиста.

«Мне кажется, упомянутый вами деятель, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной II», — приводит высказывание Захаровой РИА «Новости».