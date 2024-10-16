Захарова высмеяла истерику Киева из-за желания Джареда Лето выступить в России
Захарова: Киев жалобами поставил Джареда Лето между Пушкиным и Екатериной II
Мария Захарова, Джаред Лето. Коллаж © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov © ТАСС / AP
Американский актёр и музыкант, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето оказался между Екатериной II и Александром Пушкиным после жалоб Министерства иностранных дел Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недовольство Киева словами артиста.
«Мне кажется, упомянутый вами деятель, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной II», — приводит высказывание Захаровой РИА «Новости».
Дипломат назвала смешными претензии Киева к Лето, ведь они исходят из уст тех, кто провозгласил нацистских коллаборационистов национальными героями, тех, кто преследуют за религиозные взгляды, отменяет русский язык, разрушает памятники и нарушает международные обязательства.
Напомним, ранее актёр и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на концерте в Сербии признался, что скучает по России. МИД Украины опубликовал полное обиды заявление из-за слов артиста. Позже стало известно, что Лето и группа 30 Seconds to Mars могут выступить в России. За концерт предварительно заявлена немалая стоимость в 100 миллионов рублей.