В Одессе поставят охрану возле снесённого памятника Екатерине II после пророссийской акции
Мэр Труханов: В Одессе поставят охрану возле снесённого памятника Екатерине II
Вместо снесённого памятника Екатерине II в Одессе в постамент теперь воткнут украинский флаг. Обложка © Telegram / odessapublic11
В Одессе поставят охрану возле постамента снесённого памятника российской императрице Екатерине II, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Соответствующее решение было принято после того, как местная жительница пыталась вывесить флаг России на этом месте.
«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади. Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен мобильный пост муниципальной стражи», — сказал Труханов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
По словам градоначальника, патрулировать площадь будут в вечернее и ночное время.
Как сообщал Life.ru, на днях женщина пыталась повесить российский триколор на постамент снесённого памятника Екатерине II, но встретила яростное сопротивление от местных жителей. В итоге её задержали. На допросе одесситка заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и никогда не простит событий, произошедших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Ряд украинских СМИ пишет, что женщина в итоге скончалась в стенах СИЗО. По одним данным, она умерла из-за проблем с сердцем, по другим — её убили.
Напомним, в декабре 2022 года в Одессе завершился снос памятников основателям города — российской императрице Екатерине II и её сподвижникам, а также великому русскому полководцу Александру Суворову. Позже Екатерининскую площадь, где стоял монумент российской императрице, одесские власти переименовали в Европейскую.