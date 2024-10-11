В Одессе поставят охрану возле снесённого памятника Екатерине II после пророссийской акции

В Одессе поставят охрану возле постамента снесённого памятника российской императрице Екатерине II, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Соответствующее решение было принято после того, как местная жительница пыталась вывесить флаг России на этом месте.

«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади. Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен мобильный пост муниципальной стражи», — сказал Труханов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

По словам градоначальника, патрулировать площадь будут в вечернее и ночное время.