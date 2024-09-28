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28 сентября, 13:48

В Одессе националисты содрали советские символы с памятника в честь освобождения от фашистов

В Одессе содрали орден Ленина и медаль «Золотая звезда» со стелы «Крылья победы»

В Одессе националисты содрали орден Ленина и медаль «Золотая звезда» со стелы «Крылья победы». Демонтаж постамента устроил экс-участник «Правого сектора»* Демьян Ганул вместе с подельником, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Демонтаж советских символов со стелы «Крылья победы» в Одессе. Видео © Telegram / Политика страны

На опубликованном ролике видно, как националисты с помощью лома удаляют декоративные элементы с постамента. Одесские телеграм-каналы отметили, что полиция им нисколько не препятствовала. Хотя при прошлых попытках на вандалов составляли административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Одессе демонтируют 19 памятников, в том числе поэту Александру Пушкину, актёру Владимиру Высоцкому и писателю Максиму Горькому. По мнению властей, указанные объекты содержат «символику российской имперской политики».

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* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Telegram / Политика страны

Наталья Демьянова
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