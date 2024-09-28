В Одессе националисты содрали советские символы с памятника в честь освобождения от фашистов

В Одессе националисты содрали орден Ленина и медаль «Золотая звезда» со стелы «Крылья победы». Демонтаж постамента устроил экс-участник «Правого сектора»* Демьян Ганул вместе с подельником, сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном ролике видно, как националисты с помощью лома удаляют декоративные элементы с постамента. Одесские телеграм-каналы отметили, что полиция им нисколько не препятствовала. Хотя при прошлых попытках на вандалов составляли административные протоколы за мелкое хулиганство.