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7 сентября, 15:06

«‎Самый страшный военком Украины» отделался протоколом за разбитый барельеф Ленина

В Одессе составили протоколы на активистов, разбивших барельеф ордена Ленина

Владислав Балинский и Демьян Ганул у разрушенного барельефа в Одессе. Обложка © Telegram / GANUL

Владислав Балинский и Демьян Ганул у разрушенного барельефа в Одессе. Обложка © Telegram / GANUL

Украинская полиция оформила административные протоколы на троих мужчин, которые разбили установленный на площади 10 Апреля в Одессе барельеф ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». Об этом уведомила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции региона Любовь Гордиевская, её цитирует издание «Общественное».

Спикер нацполиции уточнила, что протоколы составлялись по статье о мелком хулиганстве. Найти виновных в вандализме было несложно: сегодня ночью местный украинский «активист» (на самом деле нацист и вероятно активный участник поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года) Демьян Ганул сам опубликовал у себя в телеграм-канале фотографию у разбитого барельефа. Рядом с ним стоит экоактивист Владислав Балинский. Третьим, на кого составили протокол, был некто Егор Доровских, он, вероятно, фотографировал.

Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины
Как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул стал самым страшным военкомом Украины

Война с памятниками на Украине уже давно стала традицией, хотя доброй её не назовёшь. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в столице Незалежной неизвестные украли с постамента в Голосеевском парке БМП, установленный в честь воинов-афгацев, который простоял там 11 лет.

Юрий Лысенко
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