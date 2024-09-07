Украинская полиция оформила административные протоколы на троих мужчин, которые разбили установленный на площади 10 Апреля в Одессе барельеф ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». Об этом уведомила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции региона Любовь Гордиевская, её цитирует издание «Общественное».

Спикер нацполиции уточнила, что протоколы составлялись по статье о мелком хулиганстве. Найти виновных в вандализме было несложно: сегодня ночью местный украинский «активист» (на самом деле нацист и вероятно активный участник поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года) Демьян Ганул сам опубликовал у себя в телеграм-канале фотографию у разбитого барельефа. Рядом с ним стоит экоактивист Владислав Балинский. Третьим, на кого составили протокол, был некто Егор Доровских, он, вероятно, фотографировал.