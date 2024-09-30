Бюст Александра Пушкина в Одессе накрыли розовым пакетом

Бюст русского поэта Александра Пушкина, который находится на Приморском бульваре в Одессе, накрыли розовым пакетом. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Бюст Александра Пушкина в Одессе. Фото © Telegram / «Блокнот Одесса»

Подчёркивается, что организаторы этой «художественной акции» хотели показать необходимость убрать все символы, связанные с РФ.