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30 сентября, 08:52

Бюст Александра Пушкина в Одессе накрыли розовым пакетом

Бюст русского поэта Александра Пушкина, который находится на Приморском бульваре в Одессе, накрыли розовым пакетом. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Бюст Александра Пушкина в Одессе. Фото © Telegram / «Блокнот Одесса»

Бюст Александра Пушкина в Одессе. Фото © Telegram / «Блокнот Одесса»

Подчёркивается, что организаторы этой «художественной акции» хотели показать необходимость убрать все символы, связанные с РФ.

В Одессе националисты содрали советские символы с памятника в честь освобождения от фашистов
В Одессе националисты содрали советские символы с памятника в честь освобождения от фашистов

А ранее Life.ru писал, что в Одессе собираются снести памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому и другим выдающимся личностям. Власти города считают, что объекты содержат «символику российской имперской политики».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Дарья Нарыкова
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