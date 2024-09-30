Бюст Александра Пушкина в Одессе накрыли розовым пакетом
Бюст русского поэта Александра Пушкина, который находится на Приморском бульваре в Одессе, накрыли розовым пакетом. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Бюст Александра Пушкина в Одессе. Фото © Telegram / «Блокнот Одесса»
Подчёркивается, что организаторы этой «художественной акции» хотели показать необходимость убрать все символы, связанные с РФ.
А ранее Life.ru писал, что в Одессе собираются снести памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому и другим выдающимся личностям. Власти города считают, что объекты содержат «символику российской имперской политики».
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