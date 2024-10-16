Джареда Лето призвали поддержать Россию и дать бесплатный концерт для бойцов СВО
Джаред Лето. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jaredleto
Джареду Лето предложили поддержать Россию и выступить в стране с бесплатным концертом. По данным SHOT, с таким заманчивым предложением к американской суперзвезде обратились общественники из движения «Ветераны России». По их мнению, такой шаг мог бы стать гуманитарной миссией и поддержкой наших бойцов в зоне СВО.
Авторы инициативы считают, что сейчас нашей стране не до больших трат на заокеанских звёзд, а если солист 30 Seconds to Mars так заскучал по российским городам и публике, то почему бы не выступить за просто так.
«Мы приветствуем желание иностранных артистов, таких как Джаред Лето, вернуться к российской аудитории, но считаем, что в нынешних условиях необходимо проявить понимание и уважение к нашим реалиям. Концерты и шоу-программы, которые требуют огромных расходов, выглядят неуместно, когда многие из наших соотечественников продолжают жертвовать на поддержку СВО. Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией», — отметил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.
Он также добавил, что все заработанные средства должны пойти на нужды фронта: на покупку дронов, снаряжения и оборудования для наших бойцов. Это будет достойный жест солидарности и поддержки.
Напомним, актёр и вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето признался, что скучает по России. Случилось это на концерте в Сербии. МИД Украины затаил обиду на артиста из-за данного заявления. Сегодня стало известно, что Джаред Лето и группа 30 Seconds to Mars могут выступить в России. За концерт предварительно заявлена немалая стоимость в 100 миллионов рублей.