Джареда Лето призвали поддержать Россию и дать бесплатный концерт для бойцов СВО

Джареду Лето предложили поддержать Россию и выступить в стране с бесплатным концертом. По данным SHOT, с таким заманчивым предложением к американской суперзвезде обратились общественники из движения «Ветераны России». По их мнению, такой шаг мог бы стать гуманитарной миссией и поддержкой наших бойцов в зоне СВО.

Авторы инициативы считают, что сейчас нашей стране не до больших трат на заокеанских звёзд, а если солист 30 Seconds to Mars так заскучал по российским городам и публике, то почему бы не выступить за просто так.

«Мы приветствуем желание иностранных артистов, таких как Джаред Лето, вернуться к российской аудитории, но считаем, что в нынешних условиях необходимо проявить понимание и уважение к нашим реалиям. Концерты и шоу-программы, которые требуют огромных расходов, выглядят неуместно, когда многие из наших соотечественников продолжают жертвовать на поддержку СВО. Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией», — отметил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.