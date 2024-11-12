Тест: Мама Коза или Рита Соловьёва — попробуйте вспомнить самые известные роли Гурченко на 7/7

Сегодня, 12 ноября, прошло 89 лет со дня рождения великой актрисы Людмилы Гурченко. И хотя талантливой артистки уже нет с нами, фильмы с её участием до сих пор остаются популярными по всему миру. Старшее поколение застало весь творческий путь Гурченко: от юной, никому не известной девушки до уважаемой и опытной звезды. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и отгадать, из каких фильмов эти кадры?