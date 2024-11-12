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12 ноября, 13:30

Тест: Мама Коза или Рита Соловьёва — попробуйте вспомнить самые известные роли Гурченко на 7/7

Она проснулась звездой после «Карнавальной ночи» и продолжает сиять даже после смерти! Вспоминаем самые любимые роли Людмилы Гурченко.

Сегодня, 12 ноября, прошло 89 лет со дня рождения великой актрисы Людмилы Гурченко. И хотя талантливой артистки уже нет с нами, фильмы с её участием до сих пор остаются популярными по всему миру. Старшее поколение застало весь творческий путь Гурченко: от юной, никому не известной девушки до уважаемой и опытной звезды. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и отгадать, из каких фильмов эти кадры?

Готовы смотреть любой фильм, лишь бы там был любимый актёр? Надеемся, Леонардо Ди Каприо — один из них, ведь вам придётся угадать, в каких фильмах снимался этот красавчик, всего по одному кадру! А если душа требует отечественного кино, то эта подборка из 13 самых драматичных фильмов о войне — специально для вас!

Тест: Вы точно умеете считать деньги, если угадаете фильмы СССР по кадру с бухгалтером на 6/6
Тест: Вы точно умеете считать деньги, если угадаете фильмы СССР по кадру с бухгалтером на 6/6
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik , © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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