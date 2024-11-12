7 любимых мужчин Людмилы Гурченко — звезды, чья личная жизнь была интереснее любой драмы

Сегодня, 12 ноября, Людмиле Гурченко могло бы исполниться 89 лет. Великая актриса, символ целой эпохи, неподражаемая, яркая и гордая — она оставила след в искусстве, который не исчезнет с годами. Фильмы с её участием навсегда останутся в сердцах зрителей. Однако вспомним, что личная жизнь Гурченко была не менее интересна и бурна, чем роли на экране. Актриса была замужем шесть раз, и каждый брак был для неё как новый акт — полон эмоций и драматических поворотов. Поговорим о каждом мужчине, который играл важную роль в судьбе этой удивительной женщины.

Первый брак — режиссёр Василий Ордынский (1953–1955)

Первый муж Людмилы Гурченко: история брака с Василием Ордынским. Фото © kino-teatr

Первый опыт семейной жизни пришёл к Гурченко рано. Её брак с режиссёром Василием Ордынским случился, когда артистке было всего 18 лет. Это был классический союз молодости: страстный и скоротечный. Юная Людмила была полна амбиций, её манили сцена и слава, а семейные обязательства быстро потеряли прежний смысл. Союз продержался недолго, оставив воспоминание о первом опыте любви и, возможно, немного сожалений о том, как быстро всё закончилось.

Второй брак — сценарист Борис Андроникашвили (1958–1960)

Брак с Борисом Андроникашвили: любовь и рождение дочери Марии. Фото © kino-teatr

Со сценаристом Борисом Андроникашвили Людмила Гурченко сошлась в начале своей актёрской карьеры, и этот союз подарил ей не только радость, но и дочь Марию. К сожалению, даже рождение ребёнка не смогло укрепить их отношения: жизнь Людмилы стремительно менялась, семейное счастье опять отступило на второй план. С Борисом актриса рассталась, сохранив уважение, но судьба её и дочери в будущем будет сложной и непростой.

Третий брак — актёр Александр Фадеев – младший (1962–1964)

Кто такой Александр Фадеев и как сложился брак с Людмилой Гурченко. Фото © kino-teatr

Следующим мужем Гурченко стал актёр Александр Фадеев – младший. Несмотря на родство душ и творческое взаимопонимание, этот брак снова не выдержал испытания временем. Молодой Людмиле Гурченко казалось, что любовь и искусство могут сосуществовать, но она всё больше погружалась в работу. Их союз распался, и снова актриса осталась одна, но полная сил идти дальше.

Четвёртый брак — артист Иосиф Кобзон (1967–1970)

Гурченко и Кобзон: что разрушило брак двух советских звёзд. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Четвёртый брак Гурченко с Иосифом Кобзоном был, пожалуй, самым знаменитым. Этот союз двух звёзд вызывал бурю эмоций у зрителей. Их судьбы были наполнены одинаковым стремлением к успеху и сцене, но совместить две мощные творческие личности оказалось непросто. Несмотря на страсть и взаимное восхищение, спустя три года пара рассталась, осознав, что союз на сцене и союз в жизни — это разные вещи.

Легендарный роман с Владимиром Высоцким

Владимир Высоцкий и Людмила Гурченко: правда о легендарном романе. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Хотя официально в биографии Гурченко этот союз не значился как брак, её возможные отношения с Владимиром Высоцким до сих пор вызывают немало слухов. Они оба были яркими символами своего времени, их притягивало друг к другу необыкновенное обаяние. Но сама Гурченко всегда избегала комментариев на эту тему, оставляя их отношения на уровне таинственного восхищения и взаимного уважения.

Пятый брак — музыкант Константин Купервейс (1973–1991)

Константин Купервейс — гражданский муж и творческий партнёр Гурченко. Фото © biography.wikireading.ru

Гурченко прожила с Константином Купервейсом целых 18 лет — небывалый срок для Людмилы, привыкшей к бурным, но скоротечным отношениям. С Константином она обрела спокойствие и поддержку. Он был не только мужем, но и её аккомпаниатором, который всегда оставался рядом — как на сцене, так и в жизни. Их союз стал примером глубокого уважения и тихой, зрелой любви.

Последний супруг — продюсер Сергей Сенин (1993–2011)

Последняя любовь Людмилы Гурченко: брак с продюсером Сергеем Сениным. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Сергей Сенин стал последним официальным мужем Людмилы Гурченко, а разница в возрасте (более 25 лет) никак не мешала их счастью. Поздняя любовь принесла актрисе чувство покоя и поддержку, которых ей так не хватало в молодости. Этот союз продлился 19 лет — вплоть до кончины Людмилы Гурченко. С Сениным актриса обрела домашний уют и чувство защищённости, создав для себя и для него уголок спокойствия посреди своей насыщенной, как всегда, работы и творчества.

Сложные отношения с дочерью Марией

Людмила Гурченко и её дочь Мария: история непростых отношений. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Жизнь Гурченко — это не только её мужчины, но и драматическая история отношений с единственной дочерью Марией. Отдавшись сцене, она часто оставляла девочку на попечение бабушки, что привело к непониманию и отчуждению между ними. Тяжёлая и запутанная судьба Марии — один из самых болезненных моментов в жизни Людмилы Гурченко, которая не смогла найти общий язык с дочерью до конца своих дней. Этот драматический конфликт стал частью её сложного и многогранного образа — сильной, но глубоко одинокой женщины.