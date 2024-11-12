«Похабщина»: Приморский мэр обиделся на шутку Стоянова об украденных миллионах
Мэр Дальнегорска на шоу «100янов» обиделся на шутку про воровство чиновников
Александр Теребилов / Юрий Стоянов. Обложка © Telegram / Александр Теребилов / Kinopoisk
Глава Дальнегорского округа Приморского края Александр Теребилов выразил сожаление по поводу шутки актёра Юрия Стоянова о якобы похищенных мэром Дальнегорска пяти миллионах рублей. Он отметил, что сценаристы не уделили должного внимания географии страны, и добавил, что к истории города следует относиться с уважением.
«Между фантастикой и реальностью — всё-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной. Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично? Они же не стали высмеивать свою родную Махачкалу, откуда они родом», — написал он в своём телеграм-канале.
Чиновник заявил, что вымышленного Ближнегорска и правда не существует, однако напомнил, что Дальнегорск — город хоть и далёкий от Москвы, но вполне реальный, с — настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения.
Напомним, в одном из выпусков Стоянов сыграл в роли ведущего новостей рассказал о том, что мэр Дальнегорска якобы украл из бюджета 5 миллионов рублей, пошутив, что он мог бы захапать и 25 млн, как мэр Ближнегорска. «Так что это хорошая новость», — констатировал юморист.
К слову, в 2016 году СУ СКР по Приморскому краю сообщало о злоупотреблении полномочиями в администрации Дальнегорска при реализации программы по переселению граждан. Ущерб тогда составил 22 млн рублей. Чиновники наварились на переселении граждан из аварийного жилья. Кроме того, тогда главу Игоря Сахуту задержали за злоупотребление полномочиями.