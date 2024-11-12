«Похабщина»: Приморский мэр обиделся на шутку Стоянова об украденных миллионах

Глава Дальнегорского округа Приморского края Александр Теребилов выразил сожаление по поводу шутки актёра Юрия Стоянова о якобы похищенных мэром Дальнегорска пяти миллионах рублей. Он отметил, что сценаристы не уделили должного внимания географии страны, и добавил, что к истории города следует относиться с уважением.

«Между фантастикой и реальностью — всё-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной. Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично? Они же не стали высмеивать свою родную Махачкалу, откуда они родом», — написал он в своём телеграм-канале.

Чиновник заявил, что вымышленного Ближнегорска и правда не существует, однако напомнил, что Дальнегорск — город хоть и далёкий от Москвы, но вполне реальный, с — настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения.