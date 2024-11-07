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Регион
7 ноября, 07:50

Суд арестовал единственное жильё задержанного за взятку тюменского замгубернатора

Суд наложил арест на квартиру замгубернатора Тюменской области Вахрина

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Суд принял решение об аресте единственной квартиры заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Александра Чернова.

«Что касается ареста имущества, действительно, судом наложен арест на единственное жилье Вахрина: квартиру в Тюмени, площадью около 80 кв. метров», — рассказал юрист.

Чернов добавил, что Вахрину не предъявили новых обвинений, а расширять существующие не планируется.

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Напомним, что замглавы Тюменской области Вахрина арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. Позднее выяснилось, что чиновник прикарманил 18,7 миллиона рублей. Тюменский губернатор Моор заявил, что Вахрин не будет уволен с должности во время проверки.

Владимир Озеров
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