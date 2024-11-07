Суд арестовал единственное жильё задержанного за взятку тюменского замгубернатора

Суд принял решение об аресте единственной квартиры заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Александра Чернова.

«Что касается ареста имущества, действительно, судом наложен арест на единственное жилье Вахрина: квартиру в Тюмени, площадью около 80 кв. метров», — рассказал юрист.