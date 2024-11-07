Суд арестовал единственное жильё задержанного за взятку тюменского замгубернатора
Суд наложил арест на квартиру замгубернатора Тюменской области Вахрина
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
Суд принял решение об аресте единственной квартиры заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Александра Чернова.
«Что касается ареста имущества, действительно, судом наложен арест на единственное жилье Вахрина: квартиру в Тюмени, площадью около 80 кв. метров», — рассказал юрист.
Чернов добавил, что Вахрину не предъявили новых обвинений, а расширять существующие не планируется.
Напомним, что замглавы Тюменской области Вахрина арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. Позднее выяснилось, что чиновник прикарманил 18,7 миллиона рублей. Тюменский губернатор Моор заявил, что Вахрин не будет уволен с должности во время проверки.