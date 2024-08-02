Раскрыт размер взятки, вменяемой замгубернатора Тюменской области
Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил взятку в размере 18 млн руб
Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин попался на взятке в размере более чем 18,7 миллиона рублей. Деньги должны были поступить от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка. Об этом рассказал следователь в Басманном суде Москвы.
"В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени", — уточнил он на заседании по продлению срока ареста обвиняемого.
Вахрин, по данным следствия, пообещал Гоцыку за полученные деньги совершить в его пользу ряд действий, используя свои связи и высокое служебное положение.
Напомним, замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был арестован до 6 августа, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Областное правительство пообещало оказывать полное содействие следствию.