Бывший главный коммунальщик Минобороны получил 9 лет колонии за взятку в ₽65 млн

Бывший начальник филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) Минобороны Сергей Харитонов получил девять лет строгого режима за взятку размером 65 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

"Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении суда.

Харитонов и Митюрев в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Кроме того, бывший сотрудник ведомства в течение пяти лет не сможет заниматься деятельностью в государственных структурах. Его экс-заместителя Романа Митюрева отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Ему управленческую деятельность перекрыли на четыре года.

Дело на Харитонова завели полтора года назад, тогда же коммунальщика арестовали. Уточняется, что вместе с заместителем его накрыли при получении 65 миллионов рублей за реализацию закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной.