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11 июня, 10:28

Бывший главный коммунальщик Минобороны получил 9 лет колонии за взятку в ₽65 млн

Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко

Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко

Бывший начальник филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) Минобороны Сергей Харитонов получил девять лет строгого режима за взятку размером 65 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

"Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении суда.

Харитонов и Митюрев в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Кроме того, бывший сотрудник ведомства в течение пяти лет не сможет заниматься деятельностью в государственных структурах. Его экс-заместителя Романа Митюрева отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Ему управленческую деятельность перекрыли на четыре года.

Дело на Харитонова завели полтора года назад, тогда же коммунальщика арестовали. Уточняется, что вместе с заместителем его накрыли при получении 65 миллионов рублей за реализацию закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной.

Суд арестовал бывшего замглавы Кубани за получение взятки
Суд арестовал бывшего замглавы Кубани за получение взятки

Ранее Life.ru писал, что заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали до 6 августа по делу о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, под стражу отправили директора ООО "Специализированный застройщик Восток девелопмент" Алексея Гоцыка. По версии следствия, взятку дал он.

Александра Мышляева
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