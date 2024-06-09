Власти Тюменской области заявили о содействии следствию по делу Вахрина

Упомянули в региональном правительстве и о дальнейшей работе чиновника. В заявлении указано, что действия по части кадровых решений будут осуществляться в соответствии с законодательством, а в понедельник по данному факту будет назначена проверка.

Напомним, что заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовали до 6 августа по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ранее фамилия Вахрина звучала в другом громком деле — его брат, бизнесмен Антон, в 2017 году убил любовницу. При обыске в квартире предпринимателя правоохранители нашли арсенал снайпера. По версии следствия, мужчина застрелил подругу из травматического оружия и отрезал ей голову. В итоге его осудили на девять лет и шесть месяцев за умышленное убийство.