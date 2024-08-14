Тюменский губернатор объяснил решение не спешить с увольнением арестованного зама
Тюменский губернатор Моор: Вахрин останется в должности на время проверки
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Арестованный за взятку заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сохранил свою должность на время проверки. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвящённой 80-летию региона.
"Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим", — пояснил губернатор.
По словам Моора, после ареста Вахрин сохранил свою должность, однако его полномочия и зарплата были перераспределены между другими заместителями главы региона.
Напомним, что 8 июня суд арестовал Вячеслава Вахрина по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Позднее выяснилось, что речь шла о сумме в 18,7 миллиона рублей. В начале августа Вахрин сознался в получении взятки.