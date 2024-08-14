Тюменский губернатор объяснил решение не спешить с увольнением арестованного зама

Арестованный за взятку заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сохранил свою должность на время проверки. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвящённой 80-летию региона.

"Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим", — пояснил губернатор.