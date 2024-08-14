Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 10:05

Тюменский губернатор объяснил решение не спешить с увольнением арестованного зама

Тюменский губернатор Моор: Вахрин останется в должности на время проверки

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Арестованный за взятку заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сохранил свою должность на время проверки. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвящённой 80-летию региона.

"Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим", — пояснил губернатор.

По словам Моора, после ареста Вахрин сохранил свою должность, однако его полномочия и зарплата были перераспределены между другими заместителями главы региона.

Суд продлил арест обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области
Суд продлил арест обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области

Напомним, что 8 июня суд арестовал Вячеслава Вахрина по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Позднее выяснилось, что речь шла о сумме в 18,7 миллиона рублей. В начале августа Вахрин сознался в получении взятки.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Коррупция
  • Политика
  • Криминал
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров