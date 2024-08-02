Суд продлил арест обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области

Басманный суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, которого обвиняют в получении крупной взятки. Под стражей экс-чиновник пробудет до 6 ноября, несмотря на просьбы защиты отправить его под домашний арест.