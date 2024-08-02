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2 августа, 19:08

Суд продлил арест обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области

Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области Вахрину до 6 ноября

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Басманный суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, которого обвиняют в получении крупной взятки. Под стражей экс-чиновник пробудет до 6 ноября, несмотря на просьбы защиты отправить его под домашний арест.

"Продлить срок содержания под стражей Вахрину на три месяца, то есть до 6 ноября 2024 года", — огласил решение судья, передаёт РИА "Новости".

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Напомним, замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже стало известно, что её сумма составляет 18,7 миллиона рублей. Областное правительство пообещало оказывать полное содействие следствию.

Александра Мышляева
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