Полковника Пешкова обвинили в хищениях при поставках пайков бойцам СВО

Заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова обвиняют по делу о хищении при поставке пайков в зону проведения специальной военной операции, экс-военного арестовали и отправили в СИЗО. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11", — рассказали в полиции ТАСС.

Там отметили, что бывший военный свою вину не признаёт.