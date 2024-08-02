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2 августа, 15:29

Полковника Пешкова обвинили в хищениях при поставках пайков бойцам СВО

Экс-полковник Пешков. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Экс-полковник Пешков. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова обвиняют по делу о хищении при поставке пайков в зону проведения специальной военной операции, экс-военного арестовали и отправили в СИЗО. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11", — рассказали в полиции ТАСС.

Там отметили, что бывший военный свою вину не признаёт.

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Ранее Life.ru сообщал, что военные следователи завершили расследование по делу о взятке экс-руководителю службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ полковнику Илье Тимофееву. Сейчас материалы передали в прокуратуру, где будет утверждено обвинительное заключение.

Александра Мышляева
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