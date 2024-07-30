Следователи завершили расследование дела против полковника Тимофеева

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в получении взятки в размере трёх миллионов рублей экс-руководителя службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ полковника Ильи Тимофеева. В настоящее время материалы переданы в военную прокуратуру, где будет утверждено обвинительное заключение.

"18 июля уголовное дело в отношении обвиняемого было отправлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — приводит ТАСС слова военного прокурора во 2-м Западном окружном военном суде, в котором рассматривалась жалоба на продление срока ареста обвиняемому.

В дальнейшем уголовное дело передадут либо в Московский гарнизонный военный суд, либо в 235-й гарнизонный военный суд. Следствие мотивировало своё ходатайство о продлении содержания полковника под стражей, тем что офицер может скрыться за границей. В результате служители Фемиды оставили его в СИЗО до 24 августа.